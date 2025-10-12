C’è un momento, ogni autunno, in cui la politica italiana diventa un esercizio di equilibrio. Non è più il tempo delle promesse, ma quello delle cifre. I numeri, più delle parole, raccontano il governo, il suo coraggio e la sua paura. La manovra economica è la radiografia di un’anima: mostra dove si vuole arrivare e cosa si è disposti a sacrificare per non cadere. Questa sera, verso l’ora di cena, in un luogo ancora da definire, Giancarlo Giorgetti si ritrova attorno a un tavolo con i vertici della maggioranza. Forse ci sarà anche Giorgia Meloni, in collegamento. È un vertice che pesa più di molti Consigli dei ministri, perché da qui deve uscire la struttura della legge di bilancio che martedì approderà ufficialmente a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, ecco perché questo è un vertice di confine