Manildo attacca Stefani risponde | Non parlerò mai male dei miei avversari
Alberto Stefani imbocca la strada della diplomazia. Almeno per il momento. Il candidato presidente del Veneto per il centrodestra, infatti, fa sentire la propria voce ma sceglie di non rispondere direttamente alle recenti dichiarazioni dell'alfiere della coalizione avversaria, Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: manildo - attacca
Stallo sulla data del voto, Manildo attacca Zaia. Il governatore: «La legge è molto chiara»
Manildo presenta la lista centrista e attacca il Cdx «che filtra con gli estremismi»
Stallo sulla data del voto, Manildo attacca Zaia. Il governatore: «La legge è molto chiara» https://ift.tt/eCUiEVX https://ift.tt/Ys1IJUD - X Vai su X
Contro attacca ancora: "Siamo al vecchio che avanza camuffato da novità" #regionali #Veneto #M5S #AlbertoStefani #SimoneContro - facebook.com Vai su Facebook
Manildo attacca, Stefani risponde: «Non parlerò mai male dei miei avversari» - direttamente alle recenti dichiarazioni dell'alfiere della coalizione avversaria, Giovanni Manildo. Scrive padovaoggi.it