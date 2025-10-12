Mancini sulla Nazionale | E’ tutto quello che gli allenatori sognano di fare Ho sperato di…

L'ex CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, torna a parlare: dalla Nazionale Italiana al suo addio all’Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mancini sulla Nazionale: “E’ tutto quello che gli allenatori sognano di fare. Ho sperato di…”

In questa notizia si parla di: mancini - nazionale

Dalla nazionale con Mancini alla Serie B: se lo prende il Napoli per 15 milioni | Va da Conte per tornare grande

"Il futuro 10 della Nazionale" (Mancini dixit) rinasce a Latina. La storia di Alessio Riccardi

Mancini: “Sarei venuto a piedi in Nazionale, Israele? Se ci dicono di giocare giochiamo”

Mancini non ha dubbi: per l’ex c.t. della Nazionale, l’Italia tornerà a disputare un Mondiale - facebook.com Vai su Facebook

: “ ” Dal palco del #FestivalDelloSport a Trento, Roberto #Mancini torna a parlare della Nazionale #Italia #Sportialia - X Vai su X

Mancini, tornare ad allenare la Nazionale resta un sogno - Come ho detto prima speravo di poter vincere anche un mondiale. Scrive msn.com

Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti. Ai Mondiali ci andiamo" - L'ex Ct, ospite del "Festival dello Sport" organizzato dalla "Gazzetta", ha parlato della Nazionale, di ieri e di oggi: "All'Europeo abbiamo fatto qualcosa di impossibile, ci sentivamo invincibili. Come scrive sport.sky.it