Maltempo in Messico affonda la copia della Santa Maria di Colombo
Addio al celebre galeone spagnolo "El Marigalante", conosciuto anche come la Nave dei Pirati, è affondato al largo della costa di Puerto Vallarta, nello stato di Jalisco, in Messico, a causa del forte maltempo che imperversa in questi giorni. La nave, ritenuta una copia della caravella Santa Maria di Cristoforo Colombo, e divenuta un'attrazione turistica per le sue crociere a tema piratesco e gli spettacoli a bordo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe subito un guasto al sistema di sentina, che ne ha compromesso la galleggiabilità e ne ha provocato l'affondamento. Non si registrano vittime né feriti tra passeggeri e membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
