Maltempo | a disposizione nuovi contributi per gli eventi calamitosi del 2022 e 2023

Ferraratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono a disposizione nuovi contributi per la copertura dei danni subiti per il maltempo, da parte di privati e attività, in occasione degli eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio ferrarese dal 17 al 19 agosto 2022, il 22 novembre e il 5 dicembre 2022, e il 27 luglio 2023.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

