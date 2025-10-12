Malpensa bagaglio oltre il peso di 11 chili | stangata da 760 euro
Malpensa, 12 ottobre 2025 – Pagare un supplemento per un bagaglio extra è ormai prassi accettata da chi viaggia in aereo. Tuttavia a volte le tariffe applicate superano ogni aspettativa e rischiano di trasformare un viaggio in un’esperienza frustrante. È quanto accaduto recentemente a Marco C., cittadino di Magenta, che ha accompagnato all’aeroporto di Malpensa un’amica peruviana in partenza per tornare a casa. Un imprevisto in fase di check-in ha lasciato entrambi senza parole. La passeggera si è presentata al banco con un bagaglio eccedente di 11 chili rispetto al consentito. Per quel peso in più, le è stato richiesto un supplemento di ben 760 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
