Malore durante la partita di calcio 25enne si accascia in campo Lo staff lo salva con il defibrillatore è grave

Ilgazzettino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ERBÈ (VERONA) - Un arresto cardiaco durante la partita di calcio, la prontezza nel chiamare i soccorsi e istanti di grande paura per un giovane atleta dalle Union Best. Attimi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

