(Adnkronos) – Quelle reumatologiche non sono ‘malattie per vecchi’. E non risparmiano i vip: dall’attrice e popstar Selena Gomez che ha più volte raccontato la sua convivenza con il lupus eritematoso sistemico, a Lady Gaga costretta a cancellare dei concerti per la fibromialgia, a Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, bloccato dalla spondilite anchilosante, fino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malattie reumatologiche, colpiti 6 milioni e mezzo in Italia. Tra i pazienti tanti giovani e vip