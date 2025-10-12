Malattie reumatologiche colpiti 6 milioni e mezzo in Italia Tra i pazienti tanti giovani e vip
(Adnkronos) – Quelle reumatologiche non sono ‘malattie per vecchi’. E non risparmiano i vip: dall’attrice e popstar Selena Gomez che ha più volte raccontato la sua convivenza con il lupus eritematoso sistemico, a Lady Gaga costretta a cancellare dei concerti per la fibromialgia, a Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, bloccato dalla spondilite anchilosante, fino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: malattie - reumatologiche
Malattie reumatologiche pediatriche: 10mila diagnosi l’anno e la sfida della transizione verso la medicina dell’adulto. Le linee guida europee per un passaggio senza traumi
Artrite reumatoide, Lupus e non solo: perché il fumo fa male alla donna con malattie reumatologiche
Malattie reumatologiche per oltre 600.000 toscani
SIR - Società Italiana di Reumatologia. . Alla vigilia della Giornata Mondiale delle malattie reumatologiche, il professor Alberto Cauli ci ricorda l’impegno della Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia (FIRA ETS) e perché sia importante sostenerla. - facebook.com Vai su Facebook
Malattie reumatologiche: strumenti e strategie per contenere un fenomeno che in Italia riguarda oltre 5 milioni di cittadini. ? https://rainews.it/tgr/news - X Vai su X
Malattie reumatologiche, colpiscono 6,5 milioni di pazienti - Il 12 ottobre si celebra la Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche, che colpiscono 350 milioni di individui a livello globale e fino a 6,5 milioni nel nostro Paese. dire.it scrive
Rivoluzione nell’Approccio alle Malattie Reumatologiche in Italia: Nuove Strategie e Innovazioni - La Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche si avvicina e il dibattito su queste patologie diventa sempre più urgente. Da tuobenessere.it