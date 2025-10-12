Maignan Juve il portiere ha preso una decisione definitiva sul suo futuro al Milan! Bianconeri ma non solo alla finestra ecco cosa può accadere nei prossimi mesi

Maignan Juve, il portiere ha preso una decisione definitiva sul suo futuro: tutti gli aggiornamenti sul francese. Una bomba di mercato che scuote la Serie A. Mike Maignan avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan e di lasciare il club a parametro zero a fine stagione. A lanciare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport, secondo cui il calciomercato Juventus sarebbe in prima fila tra le pretendenti, pronta a cogliere un’occasione d’oro. Secondo il quotidiano, il portiere francese, classe 1995, non vorrebbe più discutere il prolungamento del suo accordo, in scadenza a giugno 2026, e punterebbe a una nuova avventura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan Juve, il portiere ha preso una decisione definitiva sul suo futuro al Milan! Bianconeri (ma non solo) alla finestra, ecco cosa può accadere nei prossimi mesi

In questa notizia si parla di: maignan - juve

Ultimissime Juve LIVE: Ottolini sempre più vicino ai bianconeri, il club studia il colpo Maignan a parametro zero

Juve Milan: ufficiale l’esito degli esami per Maignan e Pavlovic. Ci saranno contro i bianconeri? Le loro condizioni dopo gli infortuni contro il Bologna

Addio Maignan e scippo alla Juve: scelto il nuovo portiere

Nessun riscontro su #Maignan-Juventus: tra il portiere francese e i bianconeri a oggi non c’è nulla, mentre su #Tonali e #Donnarumma… - X Vai su X

Rampulla al BN: "Maignan alla Juve? Di Gregorio è affidabile, lo cambierei solo per uno come Donnarumma" - facebook.com Vai su Facebook

Moretto spiega cosa c’è di vero fra Maignan e la Juventus: adesso è tutto più chiaro - La Juventus vuole prendere Mike Maignan a parametro zero e fare uno sgarbo al Milan? Da milanlive.it

Juventus, Maignan nel mirino: bocciato Di Gregorio, la strategia per il portiere del Milan - La Juve pensa a come sostituire Di Gregorio e mette gli occhi su Mike Maignan: il portiere è in scadenza con il Milan e i bianconeri tentano il colpaccio a zero ... Riporta sport.virgilio.it