Maignan fa eco a Rabiot su Milan-Como in Australia | Si pensa troppo all'aspetto finanziario

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maignan è apparso contrariato dall'opportunità di giocare Milan-Como in Australia: "Non capisco perché si giochi una partita del campionato italiano all'estero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maignan - rabiot

Nazionali, Maignan titolare in Ucraina-Francia: Rabiot parte dalla panchina

Ucraina-Francia 0-2: Maignan tiene la porta inviolata, Rabiot subentra

Nazionali Milan: successi esterni per Maignan, Rabiot e Modric

maignan fa eco rabiotMaignan fa eco a Rabiot su Milan-Como in Australia: “Si pensa troppo all’aspetto finanziario” - Como in Australia: "Non capisco perché si giochi una partita del campionato italiano ... Lo riporta fanpage.it

maignan fa eco rabiotMilan-Como in Australia, Maignan come Rabiot: "Non lo capisco, perdiamo una partita in casa" - Il portiere del Milan si schiera dalla parte del suo compagno di squadra e nazionale contro la scelta di far giocare Milan- Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Maignan Fa Eco Rabiot