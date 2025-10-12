Maignan fa eco a Rabiot su Milan-Como in Australia | Si pensa troppo all'aspetto finanziario
Maignan è apparso contrariato dall'opportunità di giocare Milan-Como in Australia: "Non capisco perché si giochi una partita del campionato italiano all'estero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maignan: "Sono totalmente d'accordo con #Rabiot. Non capisco perché giocare #Milan-Como a #Perth" Mike #Maignan ha parlato così in conferenza stampa prima della sfida di domani contro l'Islanda in cui indosserà la fascia di capitano, data l'assenza d
Rabiot in gol di testa con la Francia! Il centrocampista rossonero in campo per 70 minuti, poi spazio anche per Nkunku nel finale. Maignan spettatore non pagante. #Rabiot #Maignan #Nkunku #Francia - facebook.com Vai su Facebook
