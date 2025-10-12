Maignan destino lontano dal Milan | la Premier spinge E spunta una promessa

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, tra i temi in casa rossonera c'è anche il futuro della porta con Mike Maignan che sembrerebbe essere sempre più lontano da un possibile rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

maignan destino lontano dal milan la premier spinge e spunta una promessa

© Pianetamilan.it - Maignan destino lontano dal Milan: la Premier spinge. E spunta una promessa

In questa notizia si parla di: maignan - destino

maignan destino lontano milanMaignan destino lontano dal Milan: la Premier spinge. E spunta una promessa - Calciomercato Milan, tra i temi in casa rossonera c'è anche il futuro della porta con Mike Maignan che sembrerebbe essere sempre più lontano da un possibile rinnovo ... Scrive msn.com

Il futuro di Maignan è lontano dal Milan: la Premier preme - In estate Massimiliano Allegri era riuscito a bloccarne la cessione al Chelsea, ma il futuro di Mike Maignan sembra piuttosto definito, e lontano dal Milan. Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Maignan Destino Lontano Milan