Maignan contro Milan-Como a Perth | Non capisco è una gara in casa Abbiamo obiettivi ambiziosi

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Rabiot, anche il capitano è molto negativo con la decisione del club di giocare una partita di campionato in Australia. "Oggi si dimenticano molte cose, si pensa molto all’aspetto finanziario". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maignan contro Milan-Como a Perth: "Non capisco, è una gara in casa. Abbiamo obiettivi ambiziosi"

In questa notizia si parla di: maignan - milan

