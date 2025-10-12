Mai dire Blackout | Spagna ancora a rischio blackout
Le rinnovabili mandano ancora in tilt la rete spagnola. I coltivatori di soia americani in crisi, la Cina non compra più. Terre rare, Pechino stringe ancora sull’export. Auto cinesi per rame iraniano, il baratto. 🔗 Leggi su Laverita.info
Mai dire Blackout | La Cina avvia il decoupling energetico
Mai dire Blackout | Venture Global LNG vince in giudizio contro Shell
Mai dire Blackout | Nord Stream, arrestato un ucraino in Italia
#VoceEDelizia 6/10 “Noi due siamo un paese sotto embargo, che vive di parentesi e silenzi, di blackout, sì che quando la luce poi ritorna, noi ci si è già dimenticati cosa dire.” Elisa Biagini Art Hope Gangloff - X Vai su X
Kiev è piombata nel buio più totale dopo un attacco “massiccio” russo, come lo ha definito l’aeronautica ucraina. Droni, missili balistici e blackout: la routine di una aggressione russa che adesso sfrutta il trasferimento dell’attenzione mediatica sulla Palestina. L - facebook.com Vai su Facebook
Spagna, nuovo rischio blackout? L’UE consiglia un kit di “sopravvivenza” di 72 ore - Cosa mettere nel kit di sopravvivenza: tutto quello che serve per resistere 3 giorni senza luce, acqua o comunicazioni ... Si legge su greenme.it
Nuovo rischio maxi blackout in Spagna, la società: «Serve rafforzare la rete e prevenire disconnessioni» - Red Electrica avverte: brusche variabili di tensione, chieste modifiche urgenti per rafforzare la infrastrutture elettriche ... Segnala lasicilia.it