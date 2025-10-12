Madagascar soldati con i manifestanti

16.06 Gruppi di soldati dell'esercito del Madagascar si sono uniti alle migliaia di manifestanti nella capitale Antananarivo dopo aver annunciato che avrebbero rifiutato qualsiasi ordine di sparare ai manifestanti. E' uno dei più grandi raduni dall'avvio del movimento di protesta giovanile "Gen Z" scattato il 25 settembre. Il presidente Rajoelina denuncia: tentativo di colpo di Stato. Ribelli:"Forze armate sotto nostro controllo". La protesta per carenza di acqua e luce si è trasformata in un movimento antigovernativo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

