Madagascar i reparti d’élite affiancano i cortei | Rajoelina denuncia un golpe
Ore che pesano come anni su Antananarivo: una parte dell’esercito scende in strada con i manifestanti, mentre il presidente Andry Rajoelina parla senza giri di parole di un tentativo di presa del potere fuori dalle regole democratiche. Una crisi che ribalta equilibri fragili e rimette in gioco memorie mai sopite del 2009. Il punto nelle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: madagascar - reparti
-- Grande successo per il Maya Orfei circo Madagascar a Messina, dove è arrivato lo scorso 05/09/2025. Ed ora ..... #circo #circoarbell #circomadagascar #mayaorfeicircomadagascar #messina Vai su Facebook