Madagascar esercito si schiera con le proteste Il presidente | Tentativo di golpe

(Adnkronos) – Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha denunciato che "è in corso nel Paese un tentativo di prendere il potere in modo illegale e con la forza, contro la Costituzione e ai principi democratici", dopo che ieri un contingente di militari ha preso parte alla protesta contro il governo insieme a migliaia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: madagascar - esercito

Madagascar: tensione alta nella capitale, una parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

Madagascar, possibile colpo di Stato: deposto il presidente | Proteste e tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

#Madagascar "Preso il controllo di tutte le Forze Armate del Paese". Lo dichiara il contingente dell'Esercito insorto negli ultimi giorni contro il governo. Poco prima, il presidente #Rajoelina aveva fatto sapere che era in corso un tentativo di colpo di Stato - X Vai su X

# Ad Antananarivo manifestazioni e scontri. Aeroporto bloccato in entrata e in uscita #Madagascar #Antananarivo #genz - facebook.com Vai su Facebook

Madagascar, esercito si schiera con le proteste. Il presidente: “Tentativo di golpe” - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha denunciato che "è in corso nel Paese un tentativo di prendere il potere in modo illegale e con la forza, contro la Costituzione e ai pri ... Lo riporta cn24tv.it

In Madagascar l’esercito si schiera con chi protesta - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "In Madagascar l’esercito si schiera con chi protesta" pubblicato il 12 Ottobre 2025 a firma di Fq ... Riporta ilfattoquotidiano.it