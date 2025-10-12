Macronismo in crisi ma anche il gollismo non si sente tanto bene
Diciamo che a Macron il tiro di dadi, lo scioglimento del parlamento, non ha portato il numero fortunato. Non vedo che alternative avesse, dopo il crollo del centro alle politiche. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Crisi in Francia: Lecornu si dimette, Macron in bilico. Il macronismo è finito?
Dopo la repubblica di De Gaulle e quella dell’alternanza tra socialisti e destre, il macronismo ha realizzato un tentativo di grande coalizione, fallito per mancanza di politica e risorse. Il sistema francese è ormai bloccato e in disgregazione - X Vai su X
Perché la crisi del macronismo può pesare sull'Italia - È possibile che la crisi apertasi in Francia appaia un motivo di rivalsa per il governo italiano, almeno nell’immediato: se non altro dopo le maldestre polemiche sul Fisco degli ultimi giorni. Come scrive corriere.it
