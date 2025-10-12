Macron minaccia la Russia
“Ho parlato con il Presidente @ZelenskyyUa.. Mentre l’accordo raggiunto a Gaza offre speranza di pace in Medio Oriente, anche in Ucraina la guerra deve finire. Se la Russia persisterà nella sua ostinazione bellicosa e nel suo rifiuto di sedersi al tavolo delle trattative, dovrà pagarne il prezzo. La Francia condanna gli attacchi russi contro le. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: macron - minaccia
Macron e Bayrou, "il problema è lui": la minaccia di Bloquons tout
All'Onu Macron guida il riconoscimento della Palestina, Italia e Germania cauteIsraele: «Minaccia alle possibilità di pace»
Il presidente francese Emmanuel Macron ha ufficialmente nominato 18 ministri, dando così vita al governo guidato da Sébastien Lecornu, il terzo esecutivo in un solo anno. Appena formato, è già minacciato di essere rovesciato dalle opposizioni. - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente francese Emmanuel Macron ha ufficialmente nominato 18 ministri, dando così vita al governo guidato da Sébastien Lecornu, il terzo esecutivo in un solo anno. Appena formato, è già minacciato di essere rovesciato dalle opposizioni. - X Vai su X
Macron: siamo in una fase di "scontro" con la Russia - Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Macron, Meloni sostengono l’attenzione nel rispondere alle “provocazioni” russe - Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha invitato l’Europa a armarsi a rispondere alla guerra ibrida della Russia, ma altri importanti leader continentali hanno discusso per cautela contro il fat ... Riporta oltrelalinea.news