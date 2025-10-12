"La prova a Teramo ci ha fatto fare un passo avanti sul piano della consapevolezza, ci siamo sentiti vicini a una squadra di prima fascia e questo ci dà fiducia per la gara interna di oggi contro L’Aquila ". È quanto dice Federico Gagliardini, portiere della Maceratese, in una partita che si preannuncia ricca di lavoro per il reparto difensivo considerando che gli abruzzesi hanno realizzato 16 gol. "Si tratta – spiega – di una squadra di assoluto livello che può contare su individualità importanti sul piano tecnico. Loro sono bravi nei duelli e sono una formazione fisica, dovremo essere abili a portare la gara sui binari a noi più congeniali". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, esame con L’Aquila: "Ci sentiamo quasi da prima fascia"