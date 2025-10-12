Macerata in lacrime per il professor Alberto Massarini

Macerata, 12 ottobre 2025 – Macerata in lacrime per Alberto Massarini, storico professore di educazione fisica per intere generazioni; aveva insegnato in diverse scuole medie e superiori della città, principalmente al liceo scientifico Galileo Galilei dove era stato per molti anni. Se n’è andato oggi, all’età di 83 anni. Pioniere del nuoto maceratese, aveva lavorato in qualità di esperto del settore al polo natatorio maceratese seguendo l’evoluzione della struttura fino alla fine della gestione della Filarmonica. Aveva prestato servizio come educatore fisico alla palestra Madison e poi alla palestra Supergym. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macerata in lacrime per il professor Alberto Massarini

