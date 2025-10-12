Ma Ravaioli dà ragione a Marcello | Il progetto della Ss16 va rivisto

"Leggo sul Carlino che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello lavorerà per cancellare la variante della Statale 16 e modificare il progetto. Condivido, lo dico già da alcuni anni". Così l’ex sindaco di Rimini Alberto Ravaioli sulla variante per la Ss16, dopo l’incontro che Marcello ha avuto a Roma con i tecnici di Anas. Secondo Ravaioli "vi sono due tratti, a Villaggio Primo maggio Maggio e nella zona di Rimini nord (venendo da Bellaria) prima della Tolemaide, che sono irrealizzabili". L’ex sindaco si complimenta con Marcello e aggiunge: "Io lavorerei per realizzare il tratto per migliorare la viabilità dell’ aereoporto e quello per congiungere l’uscita Rimini nord con la Fiera ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

