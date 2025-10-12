Ma quale pace a Gaza? Francesca Albanese alla Perugia-Assisi | scoppia la polemica

Una marcia nata per promuovere la pace si è trasformata, ancora una volta, in terreno di scontro politico e ideologico. Durante la storica Perugia-Assisi, che da oltre sessant’anni si propone come simbolo di nonviolenza e dialogo tra i popoli, a far discutere è stata la partecipazione di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati. La sua presenza e le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’evento hanno innescato una lunga scia di polemiche, soprattutto sui social network, dove la retorica si è fatta rapidamente incendiaria. Leggi anche: “Sei solo una fanatica!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ma quale pace a gaza francesca albanese alla perugia assisi scoppia la polemica

© Thesocialpost.it - “Ma quale pace a Gaza?”. Francesca Albanese alla Perugia-Assisi: scoppia la polemica

In questa notizia si parla di: pace - gaza

