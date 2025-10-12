Siete su un’isola deserta, potete scegliere tra tre serie da poter guardare fino al momento del (presunto) salvataggio: Dexter, Daredevil ed Euphoria. Cosa scegliete? Se la risposta è ricaduta sull’ultima proposta, ottimo, perché oggi parleremo proprio dell’acclamata serie televisiva di HBO. Di cose da raccontare ce ne sono a centinaia ma, dato il numero significativo di spettatori, probabilmente sarà necessaria solo una breve infarinatura per rinfrescare la memoria ai più. Un aspetto meno discusso, però, riguarda le star principali che, dopo la loro partecipazione in Euphoria, hanno ottenuto un grande successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma dove sono finite le star di Euphoria? Da Zendaya a Sydney Sweeney