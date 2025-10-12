Quasi 40 milioni di passeggeri in un anno sulla linea M4 che oggi spegne la prima candelina. É stata aperta in tre step, ma dal 12 ottobre 2024 viaggia dal capolinea di Linate a San Cristoforo e trasporta in media 150mila passeggeri al giorno. E a un anno dal taglio del nastro, sono (finalmente) al rush finale anche gli ultimi cantieri superficiali. Se sono già finiti da tempo i restyling in corrispondenza delle stazioni da Linate a San Babila e quelli in corrispondenza delle stazioni Coni, Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini e Gelsomini, in altri casi i passeggeri sbucando all'aperto trovano ancora operai al lavoro e zone interdette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - M4, lavori al rush finale e fondi ai negozi