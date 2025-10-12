MO Trump | Nessuno sarà costretto ad andarsene da Gaza

Washington, 10 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che nessuno a Gaza sarà costretto a lasciare il territorio in base al suo piano di pace, dopo che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase dell'accordo. "Nessuno sarà costretto ad andarsene. No, è esattamente il contrario", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

