MO Trump | Nessuno sarà costretto ad andarsene da Gaza
Washington, 10 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che nessuno a Gaza sarà costretto a lasciare il territorio in base al suo piano di pace, dopo che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase dell'accordo. "Nessuno sarà costretto ad andarsene. No, è esattamente il contrario", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
**Mo: media, 'Hamas accetterebbe accordo Trump, con rilascio tutti ostaggi'** - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti ... Secondo iltempo.it