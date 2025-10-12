Lutto per la scomparsa di Daniele Balducci

Lucca, 12 ottobre 2025 – Si è arreso dopo una lunga malattia Roberto Balducci (nella foto), 62 anni, residente a San Marco. Un dolore immenso per la famiglia, gli amici di sempre, quelli di Sant’Angelo in Campo con cui ha condiviso anche i momenti belli dell’adolescenza, la compagna Genni che gli è stata vicina ogni attimo anche negli ultimi terribili giorni alle cure palliative del Campo di Marte, e i suoi figli Erica e Alessandro. La funzione religiosa per l’ultimo saluto a Roberto sarà lunedì, alle 14.30, all’obitorio del Campo di Marte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

