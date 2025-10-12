Lutto per Bianca Guaccero è morto il papà Ettore | Ti amerò per sempre

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ti amerò per sempre”. Con queste quattro semplici parole condivise in una storia su Instagram, Bianca Guaccero ha detto addio al padre Ettore, morto venerdì 10 ottobre all’età di 81 anni. I funerali si sono tenuti sabato alle 16, nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, la città d’origine a cui l’attrice è legatissima. Il legame tra Bianca Guaccero e suo padre è sempre stato un punto centrale della sua narrazione pubblica, un rapporto descritto come profondo e fondamentale per la sua vita. Nei mesi scorsi, durante la sua partecipazione alla precedente edizione di “ Ballando con le stelle”, aveva voluto dedicare la sua prima esibizione proprio a lui: “ Io e mio papà abbiamo un rapporto bellissimo “, aveva spiegato in quell’occasione, “lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lutto per bianca guaccero 232 morto il pap224 ettore ti amer242 per sempre

© Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Bianca Guaccero, è morto il papà Ettore: “Ti amerò per sempre”

In questa notizia si parla di: lutto - bianca

Il lutto alla Casa Bianca per la morte di Kirk

“È morto”. Atroce lutto per Bianca Guaccero, la notizia peggiore: dolore devastante

Lutto per Bianca Guaccero, il dolore é atroce

lutto bianca guaccero 232Grave lutto per Bianca Guaccero, il pensiero di Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero in lutto per la scomparsa del padre: il messaggio commosso di Giovanni Pernice e la vicinanza dei colleghi. Secondo notizie.it

lutto bianca guaccero 232Bianca Guaccero in lutto, morto il papà Ettore. Le parole di Pernice in diretta Tv - Tutti i dettagli sul loro legame speciale, i ricordi e il messaggio d’amore del compagno Giovanni Pernice. Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Bianca Guaccero 232