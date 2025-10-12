Lutto per Bianca Guaccero è morto il papà Ettore | Ti amerò per sempre
“Ti amerò per sempre”. Con queste quattro semplici parole condivise in una storia su Instagram, Bianca Guaccero ha detto addio al padre Ettore, morto venerdì 10 ottobre all’età di 81 anni. I funerali si sono tenuti sabato alle 16, nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, la città d’origine a cui l’attrice è legatissima. Il legame tra Bianca Guaccero e suo padre è sempre stato un punto centrale della sua narrazione pubblica, un rapporto descritto come profondo e fondamentale per la sua vita. Nei mesi scorsi, durante la sua partecipazione alla precedente edizione di “ Ballando con le stelle”, aveva voluto dedicare la sua prima esibizione proprio a lui: “ Io e mio papà abbiamo un rapporto bellissimo “, aveva spiegato in quell’occasione, “lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
