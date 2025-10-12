Lutto nel mondo della musica | morto Michele Petrella il contrabbassista del Teatro Petruzzelli

Baritoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della musica pugliese piange Michele Petrella, contrabbassista dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, scomparso prematuramente nelle scorse ore. Come riporta l’Ansa, in segno di omaggio e riconoscenza il Teatro Petruzzelli ha voluto dedicargli lo spettacolo del Don Carlo di Giuseppe. 🔗 Leggi su Baritoday.it

