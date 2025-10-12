Lutto nel mondo della musica | morto Michele Petrella il contrabbassista del Teatro Petruzzelli
Il mondo della musica pugliese piange Michele Petrella, contrabbassista dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, scomparso prematuramente nelle scorse ore. Come riporta l’Ansa, in segno di omaggio e riconoscenza il Teatro Petruzzelli ha voluto dedicargli lo spettacolo del Don Carlo di Giuseppe. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: lutto - mondo
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni
È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio
Lutto nel mondo della #moda per la morte di #CesarePaciotti, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome. Nel 1990 il 're della scarpa' aveva introdotto il tacco a stiletto, diventato uno dei simboli del suo stile. Aveva 67 anni. È stato colto da un impr - X Vai su X
Lutto nel mondo del cinema: si è spenta all’età di 79 anni in California l’attrice Diane Keaton. Il suo primo grande successo è arrivato con la sua interpretazione di Kay Adams ne Il padrino (1972) e con “Io e Annie” ottenne l’Oscar nel 1978 come miglior attrice - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia nel mondo della musica: il celebre cantante muore in un incidente aereo - Tragedia nei cieli della Carolina del Nord: celebre artista country è morto in un incidente aereo. Scrive notizie.it
Lutto nel mondo della musica: l’amato cantante ha perso la battaglia con il mieloma - Terribile lutto colpisce il mondo della musica: addio a Rick Davies, fondatore dei Supertramp. Scrive donnaglamour.it