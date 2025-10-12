Lusso immobiliare in Italia | la flat tax attira acquirenti stranieri

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una fase di forte espansione nel segmento di lusso. A trainarlo sono soprattutto gli acquirenti stranieri, attratti dal fascino del Belpaese ma anche dalle agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni. Tra queste, spicca la flat tax fino a 200mila euro per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, una misura che ha reso il Paese particolarmente interessante per individui ad alto reddito. Secondo i dati di Engel & Völkers, nel 2024 quasi un quinto delle compravendite immobiliari in Italia ha coinvolto acquirenti stranieri, con una netta prevalenza di americani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

