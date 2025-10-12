L’uomo ragno arriva al Sant’Anna | Villardita in visita ai piccoli pazienti dell’ospedale

Ferraratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è l’uomo ragno nelle corsie dellospedale. Giovedì 30 ottobre, il ‘supereroe’ è pronto a far visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici del nosocomio di Cona. Il suo scopo è quello di portare un sorriso a chi è costretto a vivere la propria vita (o parte di essa) su un letto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

