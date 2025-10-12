L’Unitas Sciacca non riesce a trovare il gol e cede al Castellammare

L’Unitas Sciacca incassa una sconfitta casalinga contro il Castellammare, che con i tre punti è adesso capolista solitaria del Girone A. I neroverdi non sono riusciti a trovare la via del gol, cedendo 0-1 agli ospiti che hanno invece sfruttato un calcio piazzato in una delle rare volte in cui si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

