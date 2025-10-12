Lungomare ecco le supercar | Rapiti dal fascino dei bolidi
Il flirt tra Napoli e i motori, che si è riacceso negli ultimi anni, prosegue e rilancia a giugno. Sempre ieri, ma stavolta nella location del lungomare, c?è stato un altro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: lungomare - supercar
Napoli capitale nazionale dei motori: domenica 12 ottobre supercar sul Lungomare
Napoli capitale nazionale dei motori: arrivano le supercar sul Lungomare partenopeo
Napoli capitale nazionale dei motori, supercar sul Lungomare partenopeo
Sul lungomare di Napoli l’esposizione di Ferrari, Porsche e Lamborghini: il raduno promosso dalla Federazione Italiana Supercar. #ilmattino #napoli #supercar #ferrari #porsche #lamborghini - facebook.com Vai su Facebook
Napoli capitale nazionale dei motori, arrivano le supercar sul Lungomare - X Vai su X