L’ultima notte di Alex Marangon tra rituali misteri e verità ancora da scoprire

Il nome di Alex Marangon è entrato a gamba testa nella cronaca italiana come simbolo di una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica, avvolto tra misteri e verità non dette. La notte della morte di Alex Marangon Alex ha 25 anni, lavora come barman a Marcon, in provincia di Venezia, e la notte tra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’ultima notte di Alex Marangon tra rituali, misteri e verità ancora da scoprire

In questa notizia si parla di: ultima - notte

La marcia disperata delle famiglie dei 22 ostaggi verso casa Netanyahu: può essere l'ultima notte per i nostri cari

Ubriachi stesi in strada, l’ultima assurda sfida della notte. Identificati dai carabinieri

Ambra Angiolini: «All'ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della bulimia: ne sto scrivendo un film. A Francesco Renga mando di notte tutto quello che scrivo: abbiamo un bellissimo scambio di idee»

Era la notte del 17 maggio 2015 quando Marco Vannini moriva in circostanze incredibili. Ripercorre la sua storia e i sei anni serviti per ottenere giustizia il libro L'ultima notte di Marco. Verità e bugie sul caso Vannini (Piemme). L'intervista a Marina Conte, mam - facebook.com Vai su Facebook

Dopo LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” che ha celebrato il suo ultimo concerto all’Arena di Verona, Umberto Tozzi torna a sorpresa ad esibirsi nei palasport per le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo a - X Vai su X

Alex Marangon morto dopo rito sciamanico, quattro indagati - L'ipotesi sulla quale si indaga è quella di un atto autolesionistico inconsapevole compiuto da Marangon, il quale, privo di controllo su se stesso dopo aver assunto anche cocaina, si sarebbe gettato ... Lo riporta tg24.sky.it

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani - Il barman 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo aver assunto un mix di ayahuasca e cocaina, fino al lancio fatale nel fiume Piave. Riporta quotidiano.net