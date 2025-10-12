L’ultima notte di Alex Marangon tra rituali misteri e verità ancora da scoprire

Lidentita.it | 12 ott 2025

Il nome di Alex Marangon è entrato a gamba testa nella cronaca italiana come simbolo di una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica, avvolto tra misteri e verità non dette. La notte della morte di Alex Marangon Alex ha 25 anni, lavora come barman a Marcon, in provincia di Venezia, e la notte tra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

l8217ultima notte alex marangonAlex Marangon morto dopo rito sciamanico, quattro indagati - L'ipotesi sulla quale si indaga è quella di un atto autolesionistico inconsapevole compiuto da Marangon, il quale, privo di controllo su se stesso dopo aver assunto anche cocaina, si sarebbe gettato ... Lo riporta tg24.sky.it

l8217ultima notte alex marangonAlex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani - Il barman 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo aver assunto un mix di ayahuasca e cocaina, fino al lancio fatale nel fiume Piave. Riporta quotidiano.net

