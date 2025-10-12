L’ultima iniziativa di Trump | i caccia del Qatar si allenano in Idaho Più stretti i rapporti tra gli Usa e il regno

A Sud-Ovest di Doha, in Qatar, si trova la Al Udeid Air Base (nota anche come Al Udeid), la più grande base dell’Aeronautica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Essa ospita il quartier generale del Central Command (Centcom), il centro di comando avanzato per tutte le operazioni militari degli Usa nella regione, inclusi Medio Oriente, Asia centrale e Corno d’Africa, circa 10.000 militari americani, squadroni di bombardieri (come B-52), aerei da rifornimento (KC-135), caccia F-15 e F-16, droni e altre unità dell’Us Air Forces Central Command (Afcent). Ora l’amministrazione Trump è pronta a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali con l’emirato, consentendo all’Aeronautica Militare del Qatar di stabilire una struttura di addestramento presso la base aerea di Mountain Home, in Idaho, secondo quanto riportato da Cbs News. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’ultima iniziativa di Trump: i caccia del Qatar si allenano in Idaho. Più stretti i rapporti tra gli Usa e il regno

