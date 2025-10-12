Luis Suarez non finisce mai | segna il suo gol numero 600 in carriera Ecco come ha costruito una carriera straordinaria

Luis Suárez, l’inesauribile attaccante uruguaiano, ha nuovamente scritto una pagina d’oro nella sua già leggendaria carriera Nella recente partita dell’Inter Miami contro l’Atlanta United al Chase Stadium, “El Pistolero” non solo ha contribuito a un’importante goleada della sua squadra, ma ha anche sigillato un traguardo straordinario: ha raggiunto l’impressionante cifra di 600 gol da professionista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Luis Suarez non finisce mai: segna il suo gol numero 600 in carriera. Ecco come ha costruito una carriera straordinaria

luis - suarez

