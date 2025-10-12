Lui l’ha presa male io bevo ma reggo Ora è caos nella difesa di Sempio

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati nei prossimi giorni saprà se Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, lo confermerà nel suo pool difensivo o se, invece, verrà sollevato dall'incarico. Il nodo è l'intervista che l'avvocato ha concesso a Fabrizio Corona, durante la quale ha ammesso di aver bevuto ma anche che era convinto che stessero registrando per una fiction di fantasia in cui lui era Gerry La Rana. " Ho peccato di ingenuità ", ha detto Lovati al Corriere della sera. " In estate lui mi aveva detto che voleva realizzare una serie televisiva con personaggi di fantasia. Mi diceva 'adesso non vanno più di moda Fedez, la Ferragni, Belen, ma personaggi come te o De Rensis'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lui l8217ha presa male io bevo ma reggo ora 232 caos nella difesa di sempio

© Ilgiornale.it - "Lui l’ha presa male, io bevo ma reggo". Ora è caos nella difesa di Sempio

In questa notizia si parla di: presa - male

“L’ha presa male”. Stefano De Martino, cosa è successo tra Caroline Tronelli e Belen Rodriguez

“Ho preso i voti a 32 anni, la mia famiglia l’ha presa male. Se il voto di castità è superato? Io sono all’antica”: così Don Salvatore di “Le ricette del convento”

L'avvocato Lovati: «Sempio? L’ha presa male, ma Corona mi ha pugnalato alle spalle. Bevo? Sì, ma reggo bene»

Ferragni: «Fedez mi ha tradita e presa in giro per anni, io mollata mentre faticavo ad alzarmi dal letto» - Lo fa in una serie di stories su Instagram nelle quali non fa sconti al rapper, in procinto di ... Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Presa Male Io