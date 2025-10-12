Lui l’ha presa male io bevo ma reggo Ora è caos nella difesa di Sempio

Massimo Lovati nei prossimi giorni saprà se Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, lo confermerà nel suo pool difensivo o se, invece, verrà sollevato dall'incarico. Il nodo è l'intervista che l'avvocato ha concesso a Fabrizio Corona, durante la quale ha ammesso di aver bevuto ma anche che era convinto che stessero registrando per una fiction di fantasia in cui lui era Gerry La Rana. " Ho peccato di ingenuità ", ha detto Lovati al Corriere della sera. " In estate lui mi aveva detto che voleva realizzare una serie televisiva con personaggi di fantasia. Mi diceva 'adesso non vanno più di moda Fedez, la Ferragni, Belen, ma personaggi come te o De Rensis'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

