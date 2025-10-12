Lucia Ilardo pubblica un video con Rosario Guglielmi | Mi manchi come l'aria in che rapporto sono i due ex
Tra le sue stories Instagram, Lucia Ilardo ha pubblicato un video insieme a Rosario Guglielmi. I due si abbracciano e si baciano, mentre la didascalia recita: "Mi manchi come l'aria". In che rapporti sono oggi i due ex? Solo qualche settimana fa, la ragazza aveva dichiarato di averlo bloccato sui social di aver preso le distanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
lucia - ilardo
