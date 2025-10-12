Lucchese-Belvedere 1-1 non basta il gol di Lorenzini
Lucca, 12 ottobre 2025 – Non basta alla Lucchese il gol di Lorenzini per avere la meglio sul Belvedere, che nella ripresa riesce a pareggiare. Pirozzi attua un po' di turnover in vista del turno infrasettimanale contro il Viareggio di mercoledì. La Lucchese parte subito bene e al 3’ ci prova con Lorenzini, che riscalda subito i guantoni di Gianneschi. Ancora una triangolazione dei rossoneri con Ragghianti, Riad e Puicchi che da fuori area costringe il portiere ospite alla deviazione. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 10’ con Lorenzini, che questa volta con un sinistro a mezz’altezza mette la palla alle spalle di Gianneschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
