Luca Zaia | Io? Un problema Mai accaduto che si vieti l' uso del proprio nome Tajani | Non ho firmato accordi di spartizioni

VENEZIA -?C?è Luca Zaia risentito perché Giorgia Meloni non vuole che compaia il suo nome nel simbolo della lista della Lega: «Forse sono un problema per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luca Zaia: «Io? Un problema. Mai accaduto che si vieti l'uso del proprio nome». Tajani: «Non ho firmato accordi di spartizioni»

In questa notizia si parla di: luca - zaia

Olimpiadi 2026, Luca Zaia striglia i bellunesi a Longarone: «Basta pianti e lamenti, con i Giochi il mondo vi guarda»

Luca Zaia: «Lo Stabile? Coinvolga tutto il Veneto e diventi il numero uno»

Elezioni, cena a quattro per definire i candidati (e il futuro di Luca Zaia): stasera il vertice del centrodestra

Luca Zaia: «Spariti lista e mio nome dal simbolo, forse sono un problema per qualcuno. Mi piace il campo di battaglia non facile ma nulla è stato deciso sul mio ruolo» - facebook.com Vai su Facebook

Luca Zaia: «Spariti lista e mio nome dal simbolo, forse sono un problema per qualcuno. Mi piace il campo di battaglia non facile ma nulla è stato deciso sul mio ruolo» - Luca Zaia non ci sta e comincia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Segnala msn.com

Veneto, Zaia: nulla deciso su mio ruolo, sono problema per qualcuno - (askanews) – “Al momento non c’è nulla di deciso circa il mio ruolo alle prossime elezioni regionali del Veneto”. Lo riporta askanews.it