Luca Lafranconi e Martina Brambilla sono re e regina della Molina-Elisa

Luca Lafranconi dell'Asd Falchi e Martina Brambilla del team Pasturo. Sono loro il primo uomo e la prima donna ad aver tagliato il traguardo della Molina-Elisa 2025 che si è corsa questa mattina con partenza e arrivo a Mandello del Lario. 57 minuti e 3 secondi il tempo di Lafranconi; 1 ora, 4. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Calestano (PR) – Doppietta Atletica Reggio nel percorso di 17 km (d+ 1000 m) del Tartufo Trail Running, con i successi di Patrick Francia nella gara maschile e Isabella Morlini in quella femminile. In 1h28'45 Francia ha preceduto Luca Lanfranconi (Falchi Lec Vai su Facebook

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, De Luca: « Fidanzata a 12 anni? Un problema». Valeria Angione: «Il problema non è l'età, ma chi l'ha uccisa» - Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l'influencer Valeria Angione sul femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa con una pietra dall'ex ... Scrive ilmessaggero.it

