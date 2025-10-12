Cucine Lube Civitanova 0 Allianz Milano 3 LUBE: D’heer 2, Gargiulo 5, Loeppky 11, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 5, Nikolov 8, Kukartsev 1, Podrascanin, Bottolo 9, Duflos-Rossi 1, Tenorio 4. All. Medei. ALLIANZ: Staforini (L), Recine 7, Ichino 1, Catania (L), Reggers 23, Masulovic 5, Barbanti ne, Lindqvist, Rotty 3, Benacchio ne, Kreling, Otsuka 7, Di Martino 2, Caneschi 8. All. Piazza. Arbitri: Annese e Luciani. Parziali: 22-25, 29-31, 20-25. Note: durata set 30’, 39’, 28’. Totale: 1h 37’. Errori al servizio 16, ace 6, muri 2, attacco 48%, ricezione 59% (32%). Milano: errori al servizio 17, ace 4, muri 3, attacco 56%, ricezione 36% (14%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lube ancora in rodaggio, Milano si prende la finale