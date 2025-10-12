L’ottimismo degli italiani | tre su quattro dichiarano di sentirsi bene e in salute
Bene o molto bene: in Italia il 74% delle persone tra i 18 e i 69 anni percepisce così la propria salute, una percentuale che crolla tra chi ha cronicità o riporta sintomi di depressione, ma anche in chi ha difficoltà economiche, bassa istruzione o età che avanza. Mediamente, sono i giovani a dichiararsi più soddisfatti. Questi sono alcuni dei risultati che emergono dal report aggiornato delle Sorveglianze Passi e Passi d’Argento, coordinate dall’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità «Anche tra chi convive con le malattie croniche, c’è chi mantiene una percezione positiva del proprio stato di salute e riesce quindi a controllare il proprio stato di benessere», spiega la ricercatrice del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps), Benedetta Contoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
