Lothar Matthaus | l’Inter dei record Rivivi l' evento integrale

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta dall’Auditorium Santa Chiara di Trento con Lothar Matthäus, ex calciatore tedesco, leggenda dell’Inter, campione del mondo nel 1990 con la Germania e vincitore del Pallone d’Oro nello stesso anno. Conduce Pierfrancesco Archetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

