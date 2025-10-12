L' ospedale non dimentica il suo infermiere | una targa in memoria di Franco Bersanetti
Nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale del Delta è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti. L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
