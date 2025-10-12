L' oroscopo di oggi

Ariete. Caro Ariete oggi l’energia sarà palpabile: sentirai un forte impulso ad agire e a portare avanti progetti personali. È importante però non lasciarsi trasportare dall’impulsività. Le relazioni interpersonali richiederanno pazienza, soprattutto con chi tende a contestare le tue idee. Sul lavoro, la determinazione paga: una proposta potrebbe aprire nuove opportunità, ma valuta attentamente ogni dettaglio prima di firmare o impegnarti. La sfera sentimentale sarà vivace: chi è in coppia troverà momenti di complicità, mentre i single potrebbero incontrare persone intriganti. Mantieni equilibrio tra mente e cuore e concediti pause per ricaricare le energie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

