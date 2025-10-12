L'oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025 | le previsioni segno per segno di Ginny

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime ore d'amore per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno): la Venere si trova in Vergine per le ultime 24 ore nell'oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oroscopo - luned

oroscopo luned236 13 ottobreL’oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - Ultime ore d'amore per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno): la Venere si trova in Vergine per le ultime 24 ore nell'oroscopo di lunedì 13 ottobre ... fanpage.it scrive

oroscopo luned236 13 ottobreL'oroscopo di lunedì 13 ottobre: Leone e Capricorno al top - Oroscopo oggi lunedì 13 ottobre 2025 per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oroscopo Luned236 13 Ottobre