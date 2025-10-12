L’orgoglio degli Amberson il film mutilato e disconosciuto di Orson Welles torna originale grazie all’intelligenza artificiale

Anche il cinema ha il suo Sacro Graal, la sua balena bianca che nessun capitan Achab riuscirà mai ad afferrare, o quasi. Si tratta dei 43 minuti di pellicola tagliati e distrutti de L’orgoglio degli Amberson (The Magnificent Ambersons), opera seconda di Orson Welles, uscita nel 1942, appena un anno dopo Quarto potere. Welles conosceva bene il romanzo premio Pulitzer di Booth Tarkington, avendone anche realizzato un adattamento radiofonico anni prima. Ne aveva perciò reso una sua interpretazione, che non piacque né ai primi test con il pubblico né alla produzione, la Rko. Approfittando di un viaggio in Brasile del regista, impegnato con le riprese del documentario È tutto vero, RKO smembrò il film, lo ridusse notevolmente e ne cambiò il finale, optando per una versione meno cupa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

