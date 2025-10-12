Lorenzo Musetti torna subito in campo a Bruxelles da tds n1 | gli avversari del tabellone turno per turno
Lorenzo Musetti andrà a caccia di punti in ottica ATP Finals nella settimana che sta per arrivare. Il toscano sarà impegnato sul cemento indoor di Bruxelles per affrontare il torneo ATP250 da testa di serie n.1 e magari provare a interrompere il digiuno che non lo vede vittorioso nel massimo circuito da tre anni. L’ultima affermazione, infatti, risale al torneo di Napoli. Il carrarino, dunque, inizierà direttamente dagli ottavi di finale, godendo del bye, e sul suo cammino ci potrebbe essere uno tra un qualificato e Matteo Arnaldi. Un eventuale derby all’orizzonte. Nei quarti Lorenzo potrebbe nuovamente confrontarsi col francese Giovanni Mpetshi Perricard, in un match assai ricorrente nell’ultimo periodo, in cui Musetti è sempre risultato vittorioso. 🔗 Leggi su Oasport.it
