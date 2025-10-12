L’orchestra Zen che suona la pace | Anche la musica è meditazione

Amore, pace, dialogo e musica. La più grande compagnia musicale di monaci Chan, la Wule Symphony Orchestra, diretta da Shi Wule, arriva stasera alla Sala Verdi del Conservatorio. Un viaggio spirituale che intreccia musica, danza e meditazione Zen, ospite d’onore Placido Domingo che canterà alcune arie d’opera italiana e sarà insignito del Wule Word Peace Culture Award 2025. Alla fine del concerto ci sarà una pratica di meditazione vocale. Ingresso solo su prenotazione con donazione libera. Fondatore dell’Orchestra che si esibisce in tutto il mondo, Shi Wule ha, inoltre, ideato il Festival Mondiale della Cultura e delle Arti per la Pace, con l’intento di promuovere lo scambio culturale e la pace nel mondo; ha curato oltre 200 eventi culturali, portando in Oriente artisti italiani come Diodato, Malika Ayane, Eugenio Finardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

